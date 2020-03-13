TKDK Desteği ile Mersin’de 317,5 milyon TL yatırım yapılacak TKDK Mersin İl Koordinatör Vekili Beytullah Uygur, IPARD II Programı kapsamında başvuru süreci tamamlanan projelerin sözleşme imzalama sürecinin hızla devam ettiğini kaydederek "Atılacak imzalar sonrasında, Mersin'e 317,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır" dedi.

TKDK Mersin İl Koordinatör Vekili Beytullah Uygur, IPARD II Programı kapsamında başvuru süreci tamamlanan projelerin sözleşme imzalama sürecinin hızla devam ettiğini kaydederek "Atılacak imzalar sonrasında, Mersin'e 317,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır" dedi. Kaynak: Dunya.com