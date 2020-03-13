TKDK Desteği ile Mersin’de 317,5 milyon TL yatırım yapılacak
TKDK Mersin İl Koordinatör Vekili Beytullah Uygur, IPARD II Programı kapsamında başvuru süreci tamamlanan projelerin sözleşme imzalama sürecinin hızla devam ettiğini kaydederek "Atılacak imzalar sonrasında, Mersin'e 317,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır" dedi.
13.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:48
TKDK Mersin İl Koordinatör Vekili Beytullah Uygur, IPARD II Programı kapsamında başvuru süreci tamamlanan projelerin sözleşme imzalama sürecinin hızla devam ettiğini kaydederek "Atılacak imzalar sonrasında, Mersin'e 317,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır" dedi.
Kaynak: Dunya.com