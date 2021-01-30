TKDK'den Malatya'da 10 yılda 4 bin kişinin istihdamına destek

Malatya'da son 10 yılda 496 girişimcinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 300 milyon lirası hibe, 550 milyon liralık yatırım yaptığı belirtildi.

Malatya'da son 10 yılda 496 girişimcinin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 300 milyon lirası hibe, 550 milyon liralık yatırım yaptığı belirtildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü, hibe ve teşviklerle kırsal kalkınmaya önemli destek sağlıyor.

Son 10 yılda 496 girişimciye 300 milyon lira hibe desteği sağlayan TKDK, bu sayede girişimcilerin 550 milyon lira yatırım gerçekleştirmesine olanak sağladı.

TKDK, büyük bölümü kırsalda 4 bin kişinin istihdamına destek vererek, insanların doğdukları yerde doymasına ve devletin de istihdam politikasına ciddi katkı sunuyor.

TKDK Malatya İl Koordinatörlüğünü ziyaret eden AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TKDK'nin Malatya'nın tarım ve hayvancılığının gelişmesine, istihdamına ciddi katkı sağladığını belirtti.

Çalık, TKDK tarafından AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında birbirinden farklı yatırımlara hibe desteği verildiğini vurguladı.

Malatya'nın tarım ve hayvancılık açısından bölgede önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Çalık, TKDK 10'uncu proje başvuru çağrısının ilan edildiğini, başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını ve yüzde 40 ila 70 arasında hibe desteği sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine