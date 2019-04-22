Tkdk'den Farkındalık Eğitimi

"Avrupa Birliği (AB) Çevre ve Hijyen Standartları Farkındalık Eğitimleri" Samsun'da başlıyor.

Tarımsal işletmeleri ile gıda işletmelerinin gıda güvenliği koşullarına uygun çevre dostu üretimlerini sağlamak, AB Ortak Tarım Politikası destekleme araçlarına uyumlarını geliştirmek, üretilen ürünlerin rekabet edilebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla finansman sağlayan, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı, 2007 yılı itibarıyla ülkemizde IPARD I ve 2014 itibari ile IPARD II adı altında 42 ilde uygulanmakta.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından "Çiftçilerin ve Gıda İşleyicilerinin IPARD Destekleri, AB Çevre ve Hijyen Standartları Konusunda Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi" IPARD II programı kapsamındaki çiftçiler ve gıda işleyicilerinin gıda hijyeni, çiğ süt kalitesi, çevre koruma ve hayvan refahı açısından AB ile uyumuna ilişkin eksikliklerinin belirlenmesi, tarafların konu ile ilgili farkındalıklarının artırılması ve TKDK'nın kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlamakta.

Proje kapsamında, yürütülmekte olan bir seri faaliyetin önemli bir ayağını oluşturan, gıda hijyeni, çiğ süt kalitesi, çevre koruma ve hayvan refahı uygulamaları ile ilgili eğitimlerin ilki, 25-26 Nisan'da Samsun'da gerçekleştirilecek. Eğitime, IPARD II faydalanıcıları ve potansiyel faydalanıcıları arasından, 30 çiftçi, 30 gıda işleyici ve 60 TKDK uzmanının katılımı öngörülmekte.

Düzenlenen eğitimler ile, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi ile uğraşan çiftçiler ile yine süt, kırmızı et, kanatlı eti, su ürünleri, meyve ve sebze işleme ve pazarlama ile uğraşan işletmelere ulaşılması hedeflenmekte.

Eğitimler, Ankara ve TKDK tarafından belirlenen 4 farklı il olmak üzere toplam 5 ilde gerçekleştirilecek ve her bir ilde yapılacak eğitime, IPARD II Programı, 101 tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ve 103 tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirleri kapsamında yer alan çiftçi ve gıda işleyicileri TKDK desteklerinden faydalanmak üzere başvurabilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA