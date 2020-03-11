TKDK'den Çorum'da 124 projeye 12,7 milyon lira hibe desteği Çorum'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yenilenebilir enerji, kırsal turizm, arıcılık ve makine ekipman alımına yönelik 124 projeye 12,7 milyon lira hibe verileceği bildirildi.

Çorum'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) yenilenebilir enerji, kırsal turizm, arıcılık ve makine ekipman alımına yönelik 124 projeye 12,7 milyon lira hibe verileceği bildirildi.

TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, 2019 yılında çıkılan proje çağrılarına yönelik başvurularla ilgili bilgi vermek amacıyla Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik kırsal alan yatırımları çağrısı başvuruları kapsamında 170 proje başvuru yapıldığını belirten Yalvaçer, "18 yatırımcı adayı gerekli belgeleri tamamlamadığından ya da çeşitli nedenlerle yatırım yapmaktan vazgeçti. İncelemesi tamamlanan 28,4 milyon lira yatırım tutarlı 152 proje, TKDK Kurum Merkezine gönderildi. Bunlardan değerlendirmesi tamamlanan 124'ü sözleşme imzalamaya hak kazandı. Kalan 28 projenin değerlendirme süreci devam ediyor. Onlardan da güzel haberler bekliyoruz." dedi.

Projelerin içinde yenilenebilir enerji, kırsal turizm, arıcılık ve makine ekipman alımına yönelik projeler bulunduğunu, toplam yatırım tutarının da 23,1 milyon lira olduğunu anlatan Yalvaçer, projeler tamamlandığında 12,7 milyon lira hibe ödemesi yapılacağını kaydetti.

Vali Çiftçi de kurumun çalışmalarından dolayı Yalvaçer'e teşekkür ederek, "Gözlemlerimiz bize IPARD 2 Programının TKDK'nin faaliyet gösterdiği illerde başarıyla uygulandığını gösteriyor. Çorum'un da bundan tatmin edici seviyede istifade ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA