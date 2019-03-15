Tkdk'den 5. Çağrı Dönemi Tanıtımı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğü tarafından Havza'da, IPARD II Programı 5. başvuru çağrı dönemi tanıtımı yapıldı.

TKDK İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Samsun'da yatırım değeri 224 milyon lira olan 741 projeyi IPARD I döneminde tamamladıklarını söyledi.

Bu kaynağı tükettikten sonraki IPARD II dönemine çok hızlı başladıklarını belirten Turan, "Bu dönemde de Samsun olarak toplam yatırım değeri 64 milyon lira olan 239 projeyi üretici ve yatırımcılarımızı buluşturduk. Bu kapsamda 29 milyon 900 bin liralık bir hibe tahsis edildi." dedi.

IPARD II Programı 5. başvuru çağrı döneminde 250 milyon avroluk AB kırsal kalkınma hibesini üretici ve yatırımcılara sunacaklarına işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"250 milyon avro, sadece kamu katkısı olarak bakanlığımızın verecek olduğu hibe. Bununla birlikte istihdam sağlanacak, tarımsal arsalarımız büyüyecek. Hayvancılık işletmelerine olan yatırımlara da 170 milyon avroluk kaynak tahsis edildi. İşleme sektörüne olan yatırımlar kapsamında da 80 milyon avroluk kaynak üretici ve yatırımcılarımıza sunuldu. Bu da yine aynı şekilde sıralama kriterlerine tabi tutulmadan işleme sektöründe yapılacak tüm yatırımların desteklenmesi anlamına geliyor. Proje sayısında 42 il içerisinde birinci sıradayız. 18 çağrıdır ilk sıradayız toplam proje sayısında. İnşallah bundan sonra da bu hayır yarışında ön saflarda olmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından IPARD II Programı 5. başvuru çağrı dönemi ile ilgili tanıtım gerçekleştirildi.

Programa Kaymakam Metin Yılmaz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüsamettin İlhan, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA