TKDK'den 1,2 milyar liralık hibe desteği Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu, TKDK'nin 1,2 milyar lira hibe desteğinde bulunacağını bildirdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu, TKDK'nin 1,2 milyar lira hibe desteğinde bulunacağını bildirdi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Aydoğdu, TKDK'nin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Türkiye genelinde 1,2 milyar lira hibe desteği dağıtılacağını dile getiren Aydoğdu, Trabzon'un destekten etkin faydalanabilmesi için yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Aydoğdu, "IPARD II" kapsamında 9. Çağrı İlanı'na çıktıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"IPARD II kapsamında 1 Haziran itibarıyla başlayıp, sektörlere göre 23 Haziran ve 30 Haziran'a kadar devam edecek proje başvuruları, süt üreten tarımsal işletmeler, kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi ile zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri sektörlerinden yapılabilecek."

Vali Ustaoğlu da Trabzon'un kalkınması adına TKDK'nın büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Kaynak: AA