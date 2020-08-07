TKDK değerlendirme toplantısı düzenlendi
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TKDK değerlendirme toplantısı düzenlendi

Elazığ'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü, yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

07.08.2020 14:08 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:12

Elazığ'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü, yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

TKDK binasında yapılan toplantıda, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, TKDK desteklerinin kırsaldaki yatırımcılar için önemli olduğunu söyledi.

Elazığ'ın bu yatırımlardan en iyi şekilde faydalandığını kaydeden Yırık, "Elazığ yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile bilinen bir ilimizdir. Çalışkan insanlarımız olduğu sürece imkanlarımız devam ettiği sürece İnşallah Elazığ'ın üstüne taş üstüne taş koyma ya devam edeceğiz. "dedi.

Bu yıl TKDK'ın 96 proje kabul ettiğini ifade eden Yırık, şöyle konuştu:

"96 proje içerisinde güneş enerji sisteminde başlamak suretiyle alabalık, turizm, bitkisel üretim tesisleri, yöresel ürünler, arıcılık, hayvancılık gibi birçok alanda projeler geliştirilmiş ve kabul edilmiş. Son 7 yılda 356 projemiz gerçekleşmiş bununla birlikte 235 milyonluk bir rakam ilimize gelmiş. Bu son derece önemli bir husustur. Son 20 yıldır. Çok şükür ülkemizde üretmek istiyorum çalışmak istiyorum. Kazanmak istiyorum. Devletimize milletimize faydalı olmak istiyorum diyen insanlarımız gerçekten yaşadığı yörenin tekniğine şartlarına göre uygun projeyi hazırladığında projelerinin karşılığını aldıklarına şahit oluyoruz. Çok şükür artık ülkemizde üreten, çalışan iyi niyetini ortaya koyan tüm vatandaşlarımız üreticilerimiz artık bu düşüncelerini gerçekleştirebileceği bir ortama kavuştular."

TKDK Elazığ il Koordinatörü Sertaç Yılmaz da Elazığ'da şimdiye kadar 257 projeye 235 milyon lira hibe desteği ve desteklerle şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam sağlandığını bildirdi.

TKDK değerlendirme toplantısı düzenlendi

Kaynak: AA

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