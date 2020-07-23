TKDK'dan Muş'a 90 milyonluk yatırım
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TKDK'dan Muş'a 90 milyonluk yatırım

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu'na (TKDK) IPARD-2 programı 9. çağrı döneminde, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında yapılan proje başvurularının toplam yatırım bedelinin 90 milyon lira olduğu bildirildi.

TKDK'dan Muş'a 90 milyonluk yatırım
23.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:18

Muş'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu'na (TKDK) IPARD-2 programı 9. çağrı döneminde, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri kapsamında yapılan proje başvurularının toplam yatırım bedelinin 90 milyon lira olduğu bildirildi.

TKDK'dan yapılan açıklamada, 11 Mayıs 2020'de yayınlanan IPARD 2 programı 9. başvuru çağrısıyla hibe desteklemelerinin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda kırsal alanlarda yapılması uygun görülen 49 projenin TKDK İl Koordinatörlüğünde başvuru ve kabul işlemlerinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"22 kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetleri, 22 arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi, işlenmesi ve pazarlanması, 3 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler ve 2 bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi sektörlerini kapsayan projelerin toplam uygun harcama tutarı 89 milyon 970 bin lira ve hibe tutarı ise 56 milyon 126 bin lira. IPARD 2 programı 9. başvuru çağrısı kapsamında büyükbaş ve küçükbaş et ve süt besiciliği ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği projelerini içeren Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri için ise proje başvuru ve kabul süreci devam ediyor. Online sistem yüklemelerinin 27 Temmuz Pazartesi günü sona ereceği projeler için son başvuru ve kabul tarihi ise 29 Temmuz çarşamba günüdür."

Kaynak: AA

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