TKDK'dan koyun-keçi yetiştiricilerine hibe desteği
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TKDK'dan koyun-keçi yetiştiricilerine hibe desteği

08.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:33
TKDK'dan koyun-keçi yetiştiricilerine hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Mersin İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında, IPARD II 9. Çağrı Dönemi kapsamında 'çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi'ne ilişkin sözleşme imzalandığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Mersin İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında, IPARD II 9. Çağrı Dönemi kapsamında 'çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi'ne ilişkin sözleşme imzalandığı bildirildi.

TKDK Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uyugur, koyun keçi birliğine ait projenin 438 bin lira yatırım tutarı olduğunu ve bunun 284 bin 700 lirasının TKDK tarafından karşılanacağını belirterek, hibe desteğinin yanında uygun harcama kalemlerinde vergi muafiyetinin de olduğunu söyledi.

Mersin İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akdoğan ise "İlimizde konar göçer hayvancılık yapan üyelerimizin kullanımına sunulmak üzere makine ekipman projemiz ile üyelerimizin yaylalara gidiş dönüşlerinde kullanmaları için römork ve su tankeri TKDK desteği ile yaptırılacaktır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - MERSİN

TKDK'dan koyun-keçi yetiştiricilerine hibe desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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