HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü 9. çağrı dönemine girerek 790 milyon liralık çağrıya çıktı.

TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe
03.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:42

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü 9. çağrı dönemine girerek 790 milyon liralık çağrıya çıktı. TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü, çağrıya başvuran genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe desteğinde bulundu.

TKDK 9'uncu çağrı ilanına 790 milyon liralık bütçe ile çıktı. Büyükbaş, küçükbaş, et, süt hayvancılığı projelerinin yanı sıra hindi ve kaz çiftlikleri ile yumurta üretim çiftliklerinin yararlanabileceği ilanda genç girişimciye 1 milyon 820 bin liralık hibe desteği verildi. Fide yetiştiriciliği yapacak olan genç girişimciye verilen hibenin toplam tutarın yüzde 65'inin olduğu kaydedildi.

"Yüzde 65'lik hibenin yanında KDV muafiyeti de söz konusu"

Konu ile ilgili bilgi veren TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, proje kapsamında fide fidan yetiştiriciliğinin yapılacağını söyledi. Güneş, "İlimizde çok sayıda sebze yetiştiriciliği, çok sayıda fidan ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda bu projenin ilimizdeki bu ihtiyacı gidereceğini düşünüyoruz. Bu niyet ve düşünceyle biz bu projeyi destekledik. Genç kardeşimiz bize bir proje hazırladı. Projesinin toplam yatırım tutarı 3 milyon liradır. Biz onu yüzde 65 oranında desteklemek suretiyle projesini hayata geçirdik. Bugünde bu işin resmi prosedürü olan sözleşmemizi imzalayacağız. Sözleşmemizi imzaladıktan sonra yatırımcımız projesini uygulamaya başlayacak. Uygulanan bu projeyi biz tamamlandıktan sonra da yüzde 65 oranında hibe desteği sağlayacağız. Projemizde inşaat kalemleri var. Makine ekipmanlar var, hizmet alımları var. Biz bütün bu süreçlerde, bütün bu kalemler için hibe desteği sağlıyoruz. Yüzde 65 hibe desteğinin yanında projemizde KDV muafiyeti de söz konusu olacak, bu da önemli bir detay. Biz bu şekilde ilimizde yatırım fikri olan, proje fikri olan yatırımcılarımızı bekliyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak biz şuan 9'uncu çağrımız kapsamında proje kabullerine 1 Haziran itibariyle başladık. Bu çağrımızda da çok farklı sektörde projeleri destekleyeceğiz" dedi.

"42 ilde destekler mevcut"

Diyarbakır'ın da aralarında olduğu 42 ilde bu desteklerin mevcut olduğunu aktaran Güneş, "Toplam çağrı bütçesi 1,2 milyar lira tutarında. 42 ilde bu fon kullanılacak. Bu çağrı kapsamında hayvancılık sektörü ve çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörleri kapsamında çok sayıda alt başlıkta projeler desteklenecek. Proje tutarları 5 bin Euro ile 500 bin Euro aralığında olabilecek. Bu aralıktaki projeleri yüzde 50 ile 70 aralığında hibe desteği sağlanacak. Başvuru kabulleri 1 Haziran itibariyle başladı. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörü kapsamındaki projeleri nihai proje teslim tarihi 26 Haziran. Hayvancılık sektörü ile alakalı projelerin teslim tarihi de 3 Temmuz tarihinde son bulacak. Bu anlamda projesi olan kişileri, yatırımcıları ilimizde ve ilimiz dışında Diyarbakır'da proje yapmak isteyen kişileri ilimize davet ediyoruz. Bu şartları, imkanları değerlendirmelerini istiyoruz. Yapılar için yapı ruhsatı alınması, yapı kullanım izin belgeleri, iş yeri açma çalıştırma ruhsatları gibi resmi belge talep ediliyor. Bu belgelerde Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Hasan Basri Güzeloğlu'nun koordinasyonunda çok kolay bir şekilde, çok kısa bir süre zarfında imkanlar ölçüsünde temin ediliyor. Bu anlamda yatırımcılarımız bu kolaylığı da yaşayacaklar. Şirketlerin başvuru yapması durumunda hibe oranı yüzde 50 büyükbaş hayvancılık hem küçükbaş hayvancılığı, hem kanatlı hayvan yetiştiriciliği, hem yumurta tavukçuluğu destekleniyor. Büyükbaşta besi ve süt yapılabilecek. Küçükbaşta besi ve süt hayvancılığı yapılabilecek. Bütün başlıklarda kadınlarımızın, gençlerimizin projelerini öncelik tanıyoruz. İlimize bu imkanı sağlayan başta Tarım ve Orman Bakanımıza, kurum başkanımıza ve il Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na kendilerine de bu vesile ile teşekkür etmek istiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Ekonomi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Ekonomi
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Ekonomi
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mehmet Çetin Meral Akşener Mustafa Şentop Hasan Polatkan
Magazin Murat Boz Çağlar Çorumlu Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Rusya Haziran
Şu an buradasınız: TKDK'dan genç girişimciye 1 milyon 800 bin liralık hibe - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 14:42:43. #1.15#
title