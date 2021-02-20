TKDK'dan birliklerin hayvancılık projelerine hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hayvancılık alanlarında proje yapan üretici birliklerine yüzde 70'e varan hibe desteği sağlayacağı bildirildi.

TKDK Muş İl Koordinatörlüğünde düzenlenen IPARD II 10. Başvuru Çağrısı Tanıtım Toplantısında konuşan İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan, 125 milyon avro bütçeli çağrıda üretici birliklerinin önemli bir hibe avantajı bulunduğunu kaydetti.

Çağrı kapsamında iki ana başlık altında yer alan 9 farklı sektörün destekleneceğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"15 Şubat'ta proje başvuru ve kabul işlemleri başlayan çağrımızda, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık alanlarında et ve süt besiciliği yatırımlarını destekleyeceğiz. 120 süt inekçiliği, 250 baş sığır, 500 küçükbaş kapasiteli hayvancılık projelerini bu çağrı döneminde bekliyoruz. Ayrıca ilimizde potansiyeli yüksek olan kaz üretimi ve hindi üretimine yönelik çiftlik projelerini de bu dönemde alacağız."

Turan, süt toplama yatırımlarına da hibe desteği ve KDV muafiyeti uygulanacağını belirterek, kesimhane, meyve ve sebze işleme, su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına ilişkin uygun projelere hibe destekleri sunulacağını dile getirdi.

Toplantıya, merkez ve ilçe ziraat odaları, üretici birlikleri ve danışman firma yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım