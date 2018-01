Tkdk'dan 252 Milyon Euro Hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TKDK) 2018 yılında Türkiye genelinde kırsal yatırımlara 252 milyon euro hibe desteği verecek.



TKDK, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı(IPARD) II Programı kapsamında 3. başvuru çağrı dönemini ilan edildi. TKDK, 3. başvuru çağrı döneminde; hayvancılık ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörlerinde yapılacak projelere yüzde 40 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteği verecek. Bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar ve misel üretimi, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sektörlerinde yapılacak yatırımlara yaklaşık 87 milyon avro hibe desteği verilecek. Süt üreten işletmeler, kırmızı et üreten işletmeler, hindi ve kaz yetiştiriciliği, yumurta üreten işletmeler sektörlerinde yapılacak yatırımlara yaklaşık 165 milyon avro hibe desteği verilecek. TKDK, IPARD II Programı 3. başvuru çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı bir otelde yapıldı.



Samsun ilk sıralarda



Projeyle ilgili bilgi veren TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, "İl Koordinatörlüğü olarak 2011 yılında yayımlanan ilk çağrı dönemimizden beri yatırımcılarımıza hibe desteği vermekteyiz. IPARD-1 programının uygulandığı ilk 5 yıllık süre ile IPARD-2 Programı'nın ilk 2 çağrı dönemi boyunca hayvancılık, gıda işleme, paketleme ve depolama ile kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi sektörlerinde toplam yatırım tutarı yaklaşık 250 milyon TL olan 844 proje desteklenmiştir. Bu işletmelere yaklaşık 103 milyon TL hibe tahsis edilmiş ve hak sahiplerine ödenmiştir. Bu sektörlerde bin 660 kişinin istihdamı sağlanmıştır. Samsun İl Koordinatörlüğü olarak IPARD-1 dönemini desteklenen proje sayısında birinci, yapılan ödeme tutarında da ilk sıralarda tamamlamış bulunmaktayız. IPARD-2 Programı Üçüncü Başvuru Çağrı Dönemi hayvancılık (süt üreten işletmeler, kırmızı et üreten işletmeler, hindi ve kaz yetiştiriciliği, yumurta üreten işletmeler) ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi (tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar ve misel üretimi, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi) sektörleri kapsamında yapılacak yatırımlar için 21 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan başvuru çağrı ilanı ile başlamıştır" dedi.



Proje kabul tarihleri



Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi projelerinin kabulünün 12 Şubat-15 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacağını belirten Turan, "Bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar ve misel üretimi, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi sektörlerinde yapılacak yatırımlara yaklaşık 87 milyon avro hibe desteği verilecektir. Hayvancılık projelerinin kabulü 1 Mart-5 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu kapsamda süt üreten işletmeler, kırmızı et üreten işletmeler, hindi ve kaz yetiştiriciliği, yumurta üreten işletmeler sektörlerinde yapılacak yatırımlara yaklaşık 165 milyon avro hibe desteği verilecektir. Vatandaşlarımızı hibe desteği alabilecekleri sektörler ve yapabilecekleri yatırımlar hakkında bilgi almak ve açılan başvuru çağrı döneminde proje sunmak üzere İl Koordinatörlüğümüze bekliyoruz" diye konuştu.



Vali Kaymak: "İnsanımız zengin olduğunda hepimiz zengin oluruz"



Türkiye'de tarım konusunda Samsun'un önemli bir il olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'un çok önemli bir potansiyeli var ama bu potansiyeli, 'çok daha kullanabilirmiyizin arayışındayız. Makineleşen kaliteli üretimle katma değerimizi artırma çabası içerisindeyiz. Bu konuda TKDK, OKA, DOKAP, Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ilimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Samsun'u kendine yeten bir İl haline getirmek istiyoruz. Devletimiz yüzde 70'lere varan hibe veriyor. Devletimiz bedava para veriyor ama ama maalesef insanlarımız uyun proje yapıp bundan yararlanmıyorlar. 250 milyon eurodan Samsun'a ayrılan pay belli değil. Ne kadar proje yaparsak o kadar destek alırız. İnsanlarımız bu destekten yararlanmalı. İlçe yöneticilerimiz kendi ilçelerine daha fazla proje alma derdinde olmalılar. İnsanımız zengin olduğu zaman hepimiz zengin oluruz" şeklinde konuştu.



Bilgilendirme toplantısına ayrıca; Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Samsun Ticaret ve Sanyi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Demir, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar Ak katıldı. - SAMSUN