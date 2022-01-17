TKDK'dan 11. Başvuru Çağrı Dönemi Duyurusu

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "IPARD-2 Programı kapsamında 11. Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktayız. Yatırım yapmak isteyen çiftçilerimiz ve girişimcilerimiz, projelerini hazırlayarak 19 Ocak-11 Mart tarihleri arasında kurumumuza teslim edebilirler. 11. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında; Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, Kırsal Turizm, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Tesislerine destek verilecektir. Uygun harcama tutarı üst limiti 500 bin Avro'ya kadar olan projeler, yüzde 55 ile yüzde 65 arasında değişen oranlarda desteklenecek ve ayrıca yüzde 18 KDV muafiyeti sağlanacaktır. TKDK olarak kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğimizi belirtiyor, çağrı dönemimizin şehrimize, çiftçilerimize ve girişimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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