TKDK'dan 11. Başvuru Çağrı Dönemi Duyurusu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TKDK'dan 11. Başvuru Çağrı Dönemi Duyurusu

TKDK'dan 11. Başvuru Çağrı Dönemi Duyurusu
Bültenler - Haberler | Güncel

TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, 40 Milyon Avro bütçeyle 11. Başvuru Çağrı İlanına çıkıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "IPARD-2 Programı kapsamında 11. Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktayız. Yatırım yapmak isteyen çiftçilerimiz ve girişimcilerimiz, projelerini hazırlayarak 19 Ocak-11 Mart tarihleri arasında kurumumuza teslim edebilirler. 11. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında; Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, Kırsal Turizm, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Tesislerine destek verilecektir. Uygun harcama tutarı üst limiti 500 bin Avro'ya kadar olan projeler, yüzde 55 ile yüzde 65 arasında değişen oranlarda desteklenecek ve ayrıca yüzde 18 KDV muafiyeti sağlanacaktır. TKDK olarak kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğimizi belirtiyor, çağrı dönemimizin şehrimize, çiftçilerimize ve girişimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Evine giren hırsızı bıçakladıktan sonra ambulansa taşımış

Evine giren hırsızı bıçakladıktan sonra ambulansa taşımış

 Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı

 İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
Bültenler - Son Dakika Haberleri

Yatırım, Mart, Ocak, TKDK, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title