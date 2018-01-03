Tkdk'da 3. Çağrı Dönemi Bilgilendirme Toplantısı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Atakum'da bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, hibe desteklemelerinden yeterince yararlanması için yerel yönetimlerin gereken özeni göstermesini istedi.



Çeşitli kurum ve kuruluşların tarımsal üretimin zenginleştirilmesi için desteklemeler verdiğini anımsatan Vali Kaymak, "Mekanik üretim, verimli ve kaliteli üretim, tarımda katma değeri arttırma, büyükşehrimizin çalışmaları, tarım il müdürlüğümüzün çalışmalarıyla aslında bütün amacımız ilimizdeki tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanarak verimi arttırmak ve daha çok kendine yeten bir il haline getirmektir."dedi.



Yapılan çağrılarda istenilen sonuçların alınması için uygun projeler üretilmesi gerektiğini bunun için TKDK'nın bilgilendirme toplantılarının paydaşlar tarafından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymak, bu bilgilerin ilçelerde ve köylerde iyi anlatılması gerektiğini savundu.



Hibe desteği alabilmek için hazırlanan projelerin teknik kurallara uygun olarak hazırlanarak geçmesi için ilgililerin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Vali Kaymak, şöyle konuştu:



"Devlet yüzde 70'lere varan hibe veriyor. Bir milyonluk bir yatırım yapıyorsan 700 bin lirasını bedava veriyor. Bedava para veriyoruz ama buna uygun insanlarımız uygun projeler hazırlayıp bundan yararlanamıyorlar. 220 milyona yakın destek kullanılmış bu çok güzel bir şey. Biz daha çok olsun istiyoruz. Bakın rakamlar ortada 252 milyon avro. Bu paradan Samsun'a ayrılan pay belli değil. Siz ne kadar uygun proje hazırlarsanız o anlamda belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, tarım ilçe müdürlerimiz lütfen kendi birimlerinizi en iyi şekilde çalıştırın. Herkes kendi yöresine daha çok kaynak aldırmak gayretinde olsun. Bizim insanımız zengin olduğu zaman hepimiz zengin oluruz. İlimizin potansiyeli çok zengin."



Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan ise Samsun'un tarım potansiyeli ve IPARD II Programı" 3. başvuru çağrı dönemiyle ilgili sunum yaptı.



Turan, 252 milyon avro hibe verilecek çağrı döneminde tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar yapılacağını ifade ederek, bu kapsamda süt, yumurta, kırmızı et ve kanatlı et üreten tarımsal işletmelere yüzde 40'dan yüzde 70'e varan oranlarda hibe desteği sağlanacağını söyledi.



Su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal turizm, makine parkları, zanaatkarlık, yerel ürün işletmeleri, yenilebilir enerji yatırımları, arıcılık ve arı ürünleri, bitkisel üretimin de yüzde 55 hibe ile destekleneceğini ifade eden Turan, destek verdikleri kalemlerin genelinin makine ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları olduğunu belirtti.



Toplantıya, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.