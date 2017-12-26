Tkdk'da 3. Çağrı Dönemi Başladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çanakkale İl Koordinatörlüğü 3. başvuru çağrı dönemine başladı.



TKDK'dan yapılan açıklamaya göre, "IPARD II Programı" 3. başvuru çağrı dönemi kapsamında "Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ile "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbirlerinden başvurular kabul edilecek.



Online sistem üzerinden gerçekleştirilecek başvurular için hazırlanan dosyalar TKDK Çanakkale İl Koordinatörlüğü'ne teslim edilecek.



Başvurular hakkında detaylı bilgilere ve başvuru kurallarını içeren "Başvuru Çağrı Rehberine" kurumun resmi internet adresi olan "www.tkdk.gov.tr"den ulaşılabilecek.