TKDK, Bursa'da 80 tarım ve hayvancılık projesine yaklaşık 200 milyon lira hibe desteği verecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü "Et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" ile "Hayvancılık" alanlarında hazırlanan 80 projeye hibe desteği sağlayacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü "Et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" ile "Hayvancılık" alanlarında hazırlanan 80 projeye hibe desteği sağlayacak.

İl Koordinatörü Bilal Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, kurum tarafından duyurulan 10'uncu çağrı ilanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

Sanayi ve tarım kenti olan Bursa'da "Et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" sektöründen 57 proje başvurusu aldıklarını belirten Tunç, "Bu projelerin toplam uygun harcamaları 396 milyon lira. Kurumumuzdan destek talebi yaklaşık 164 milyon liradır. 'Hayvancılık' sektöründen ise 23 proje başvurusu kabul ettik. Bu projelerin toplam uygun harcama tutarı 63,5 milyon lira olup kurumumuzdan talep edilen destek miktarı 33 milyon liradır." ifadelerini kullandı.

Tunç, İl Koordinatörlüğü olarak bütün sektörlerden başvurusunu kabul ettikleri 80 projeyle çağrı dönemini kapattıklarını aktardı.

Projelerin ekonomiye getireceği katma değer hakkında bilgi veren Tunç, şunları kaydetti:

"Başvurusunu kabul ettiğimiz bütün projelerin uygun harcama bedelleri 460 milyon lira olup kurumumuzdan Bursa için talep edilen toplam hibe tutarı yaklaşık 200 milyon liradır. Bu başvuruların hayata geçmesiyle ilimize 47 meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu, 3 süt işleme, 5 süt toplama, 1 kırmızı et kesimhane, 1 su ürünleri işleme, 9 süt hayvancılığı, 13 besi hayvancılığı ve 1 hindi kümesi projesi kazandıracağız. Bu vesileyle başta Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve TKDK Başkanımız Sayın Dr. Muhammed Adak olmak üzere, emeği geçen bütün TKDK çalışanlarına, tüm başvuru sahibi olan yatırımcılarımıza teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca