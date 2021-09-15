TKDK BAŞKANI ADAK AKİT TV'DE

TKDK BAŞKANI ADAK AKİT TV'DETarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Muhammed Adak, "2021'in ilk 9 ayında yatırım bütçesi 1 milyar 174 milyon liralık 2 bin 603 proje destekledik, yaklaşık 1 milyar TL ödedik bu projelerin sahiplerine ve bu rakam gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. " dedi. Adak, Akit TV'de Sami Dadağlıoğlu'nun sunduğu "Ankara Gündemi" programında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamındaki 42 ilde kırsala yatırım yapmak isteyen girişimcilere yatırımının sektörü ve kapasitesine göre yüzde 40-70 arasında değişen miktarlarda hibe olanakları sunduklarını söyledi. Besi ve süt hayvancılığı, yumurta tavukçuluğu, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, geleneksel ve çağdaş el sanatları, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri, makine parkları, yenilenebilir enerji ile tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi gibi 16 sektöre ait projeleri desteklediklerini belirten Adak, şöyle konuştu: "Yılın değişik dönemlerinde proje çağrı ilanları yayımlayarak, genel başvuru şartlarını, sektörleri ve sektörlerin uygun harcama kalemlerini, başvuru tarihlerini ilan ediyoruz. Daha sonra, il koordinatörlüklerimiz kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar gibi gruplara yönelik etkin bilgilendirme toplantıları düzenliyorlar, köylerdeki yatırımcılarımızın ayağına kadar gidiyorlar. Salgın sürecinde özellikle çevrim içi toplantılar şeklinde bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu süreçlerde hazırladığımız çeşitli dokümanlar da dağıtıyoruz. Bu dokümanların tamamını internet sitemizde de yayımlıyoruz. Yatırım yapmayı düşünen girişimciler, proje dosyasını hazırlayarak TKDK İl Koordinatörlüğüne başvurularını yapıyor. Proje başvuru süreci tamamlandıktan sonra projeleri incelemeye alıyoruz. Projelerin sıralama puanlamasında kadın girişimci ve 18-40 yaş arası tüm girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. TKDK Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu yazılı ve şeffaf AB kuralları çerçevesinde bu işlemleri tamamladıktan sonra onaylanan projelerin listesini internet sitemizden kamuoyuna duyuruyoruz. Ardından, proje sahipleriyle il koordinatörlüklerimiz hibe sözleşmesi imzalıyor ve yatırımcı projenin fiziki uygulamasına geçiyor. Girişimci bu süreci tamamladıktan sonra harcamalarını ödeme talep paketi olarak bize sunuyor ve hibesini ödüyoruz. Yapımı tamamlanan projeler 5 yıl süreyle beli periyotlarla TKDK uzmanları tarafından yerinde denetime tabi tutuluyor. "2021'de 2 bin 603 projeye 1 milyar TL hibe ödemesiAdak, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021'in de yoğun bir çalışma temposuyla devam ettiğine işaret etti. Başvurusu alınan projelerin incelemelerini sürdürdüklerini dile getiren Adak, "İşlemleri tamamlanarak onaylanan projeleri de açıklayarak, hibe sözleşmelerinin imzalanmasının ardından yatırım süreçlerini hızlı bir şekilde başlatıyoruz. 2021'in ilk 9 ayında yatırım bütçesi 1 milyar 174 milyon liralık 2 bin 603 proje destekledik, yaklaşık 1 milyar TL ödedik bu projelerin sahiplerine ve bu rakam gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. " değerlendirmelerinde bulundu. IPARD III'ün hazırlıkları sürüyorAdak, Dadağlıoğlu'nun "IPARD Programı ne zaman bitecek? " sorusuna, "Şöyle bir müjde vermek istiyorum: 'IPARD bitmiyor, çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı IPARD III Programı'nın hazırlıklarını yürütüyor şu anda. ' İnşallah yeni dönemde yatırımcılarımızın farklı ihtiyaçlarını da kapsayacak çalışmalar yapılacaktır. IPARD III döneminde kırsal altyapıya yönelik hibe programlarının da yer alması sağlanmaya çalışılmaktadır. " yanıtını verdi. Adak, IPARD Programı'nın başladığı günden bugüne kadar kırsal kalkınma için yapılan çalışmalarda destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

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