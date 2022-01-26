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TKDK Ardahan İl Koordinatörleri Posof'ta

TKDK Ardahan İl Koordinatörleri Posof'ta

TKDK Ardahan il koordinatörleri Posof ilçesinde verdikleri konferansta çiftçilik yapan vatandaşları bilgilendirdiler.

ARDAHAN (İHA) - TKDK Ardahan il koordinatörleri Posof ilçesinde verdikleri konferansta çiftçilik yapan vatandaşları bilgilendirdiler.

Posof ilk okunu toplantı salonunda yapılan çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme toplantısında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi işlenmesi ve pazarlanması, zanaatkarlık ve katma değerli yerel ürün işlemleri, kırsal turizm faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilebilir enerji yatırımları konusunda aydınlatıcı bilgiler verildi.

Programın sunuculuğunun yapan TKDK Ardahan il proje uzmanı Engin Çavuşoğlu slayt gösterileriyle toplantıya katılan vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - ARDAHAN

TKDK Ardahan İl Koordinatörleri Posof'ta

TKDK Ardahan İl Koordinatörleri Posof'ta

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Ardahan, Turizm, Enerji, su, Yerel, Haber

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