TKDK, ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI Ankara Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 4. sınıf öğrencilerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) faaliyetleri anlatıldı. TKDK Başkanı Dr. Muhammed Adak, TKDK Dursun Çolak Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte TKDK'nın tarihçesi, IPARD Programı, bugüne kadar desteklenen projeler, pandemi sürecinde yatırımcılar için yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgiler verdi. AÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, yaptığı konuşmada, kırsal turizm dersi kapsamında TKDK'yı öğrencilere tanıtmak ve sektöre ilişkin TKDK'ya başvuru şartlarını öğretmek ve desteklerden yararlanmış uygulama örnekleri hakkında farkındalığın artırılması amacıyla etkinliği planladıklarını dile getirerek, TKDK yönetimine teşekkür etti. Etkinlik soru cevap bölümüyle sona erdi.

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