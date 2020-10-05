TKDK Ankara İl Koordinatörlüğüne Emre Yeniay getirildi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğüne Yüksek Ziraat Mühendis Emre Yeniay getirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ankara İl Koordinatörlüğüne Yüksek Ziraat Mühendis Emre Yeniay getirildi.

TKDK'den yapılan yazılı açıklamada, daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünde çalışan Yeniay'ın Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden mezun olduğu belirtildi.

Yeniay, yaptığı açıklamada, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı selefi Güzin Oyman'a teşekkürlerini iletti. Yeniay, Tarım, hayvancılık, turizm, yerel ve katma değerli ürünler, enerji balıkçılık gibi Ankara'nın sahip olduğu kırsala dair tüm dinamiklerinin TKDK destekleri ile harekete geçirilmesi çaba göstereceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran