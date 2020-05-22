TKDK Ağrı'da hibe desteği verecek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ağrı Koordinatörü Murat Keskin, işletmelere verecekleri hibe desteklerini açıkladı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ağrı Koordinatörü Murat Keskin, işletmelere verecekleri hibe desteklerini açıkladı.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar kapsamında, süt, kırmızı et ve kanatlı eti (hindi-kaz), üreten tarımsal işletmelere yüzde 50 ila 70 oranında hibe desteği verileceğini belirtti

Başvuruların 1 Haziran'da başlayıp 30 Haziran'da sona ereceğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri alanlarında da yüzde 65 hibe desteği verilecektir. Başvuru tarihleri 01 Haziran'da başlayıp 23 Haziranda sona erecektir."

Kaynak: AA