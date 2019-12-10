TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü IPARD 8. başvuru çağrısını açıkladı

10.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:26

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, IPARD 8. başvuru çağrısını açıkladı.



12 yıl önce kurulan TKDK'nın en genç kurum olduğuna dikkat çeken İl Koordinatörü Zülgari Özdemir, düzenlediği basın toplantısında yeni başvuru çağrı ilanına çıkıldığını duyurdu. Özdemir, "Kurumumuz, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 04 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı kanun ve 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. Kurumumuz 12 yaşında genç bir kurumdur. Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek verdiği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA) beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) kapsamında hazırlanan programa göre faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu kapsamda IPARD- I dönemi 2016 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Şu anda IPARD II programı uygulanmaktadır. IPARD-I kapsamında ilimizde 389 proje hayata geçmiştir. Bu projelerin yatırım tutarı yaklaşık 265 milyon lira olup, yaklaşık 134 milyon liralık kısmı kurumumuzca yatırımcılara hibe ödemesi olarak yapılmıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla IPARD-I tamamlanarak IPARD-II dönemine geçilmiştir. TKDK'ya ilgi her geçen gün artarak devam etmekte" diye konuştu.



TKDK'nın 25 Kasım 2019 tarihinde 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbirlerine yönelik olarak 8. başvuru çağrı ilanına çıktığını belirten Özdemir, "Bu kapsamda makine-ekipman (frigorifik araç, süt tankeri vb araçlar dahil), hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar 2 Ocak 2020-31 Ocak 2020. 8. başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 ay olarak planlanmalıdır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA