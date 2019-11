29.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:00

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 8. Başvuru Çağrı İlanına çıktı.

TKDK Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TKDK'nın 25 Kasım 2019'da 8. Başvuru Çağrı İlanına çıktığını anımsatarak, IPARD II 8. çağrıda Türkiye genelinde toplam 50 milyon avro hibe dağıtılacağını belirtti.

Çağrı kapsamında, süt ve süt ürünlerinin, kırmızı et ve et ürünlerinin, kanatlı eti ve et ürünlerinin, su ürünlerinin, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının destek verilecek başlıklar arasında yer aldığını vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu başlıklar altında yapılacak olan yatırımlara yüzde 40-50 oranında hibe desteği verilecek. Aynı zamanda yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 18 oranında KDV muafiyetleri olacak. Trabzon'un kalkınması adına büyük bir fırsat olan TKDK 8. Başvuru ilanı 31 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Trabzon'un bu desteklerden maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Bu sebeple yatırım yapmak isteyenleri vakit kaybetmeden telefonla ya da İl Koordinatörlüğümüze gelerek bilgi almaya davet ediyorum.

Gelin ilimizi beraber kalkındıralım. Proje başvuru çağrı ilanının başta Trabzon yatırımcıları olmak üzere tüm yatırımcılarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA