TKBL ile TB2L'de yeni sezon 20 Kasım'da başlayacak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, TKBL ile TB2L'de yeni sezonun 20 Kasım'da başlayacağı bildirildi.

Yeni sezonda bu liglerde yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak önlemler ve uygulanacak protokollerin ilerleyen süreçte açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: AA