TKBB'nin faaliyet raporuna 2 uluslararası ödül

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), 2020 Yılı Faaliyet Raporu'yla IADA Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri'nde çifte ödül kazandı.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), 2020 Yılı Faaliyet Raporu'yla IADA Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri'nde çifte ödül kazandı.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı sektörünün çatı kuruluşu olarak 20. yılını kutlayan TKBB, "Sürdürülebilir bir dünya için" sloganıyla hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'yla İngiltere merkezli IADA "Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri"nde iç tasarımda altın, genel değerlendirmede gümüş ödüle layık görüldü.

Yıllık faaliyet raporlarında orijinalliğin sınırlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen IADA, TKBB'nin 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nu estetik ve sanatsal tasarımda en iyiyi örnekleyen çalışma olarak dünya çapında tescilledi. İngiltere merkezli olan IADA, dünya genelinde yıllık rapor tasarımında en iyiyi hedefleyen sıra dışı çalışmaları kabul ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, TKBB'nin faaliyet raporunda, katılım bankalarının yıllık detaylı finansal veri ve mali tablolarının yanı sıra katılım bankacılığı ve bankacılık sektörünün gelişimi ile dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerin ortaya konulduğunu belirtti.

Raporda, sektöre ve ekonomiye dair gelecek dönem beklentilerine yer verdiklerini aktaran Akyüz, "Katılım bankalarımızın sürdürülebilirlik faaliyetleri ile dijitalleşme çalışmaları dahilindeki ürün hizmet ve iş modelleri, çok yönlü ve bütünsel bir strateji ile ele alınıyor. Ekip başarısıyla ortaya çıkardığımız faaliyet raporumuzun tasarım anlamında da IADA gibi saygın bir ödül programında çifte ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduk. Gelecek yıllarda da faaliyet raporumuzun içerik zenginliğiyle birlikte görsel tasarımını geliştirmeye ve bu alanda ödüllerimizi artırmayı sürdüreceğiz. Bu itibarla faaliyet raporumuzun hazırlanmasında emeği geçen Tayburn ekibine de teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip