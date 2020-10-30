TKBB'den I·zmir'de deprem felaketinden etkilenen banka mu¨s¸terilerine yo¨nelik açıklama

Tu¨rkiye Katılım Bankalar Birligˆi (TKBB), I·zmir ilinde meydana gelen deprem felaketi sonrası birlik u¨yesi bankalara, ödeme gu¨c¸lu¨gˆu¨ c¸eken mu¨s¸terilerden gelecek yeniden yapılandırma, vade uzatımı gibi taleplerin imkanlar dahilinde dikkate alınarak hızlı bir s¸ekilde yerine...

Tu¨rkiye Katılım Bankalar Birligˆi (TKBB), I·zmir ilinde meydana gelen deprem felaketi sonrası birlik u¨yesi bankalara, ödeme gu¨c¸lu¨gˆu¨ c¸eken mu¨s¸terilerden gelecek yeniden yapılandırma, vade uzatımı gibi taleplerin imkanlar dahilinde dikkate alınarak hızlı bir s¸ekilde yerine getirilmesini, çek ve senetlerin o¨denememesi, geri o¨demelerin zamanında yapılamaması gibi gelecekte olus¸abilecek sorunların degˆerlendirilmesinde mu¨cbir sebep halinin dikkate alınmasını tavsiye etti.

TKBB'den yapılan açıklamada, TKBB Yo¨netim Kurulu 30 Ekim tarihli toplantısında, I·zmir ilinde meydana gelen deprem felaketi sonrası, afetten etkilenen vatandas¸lara destek olunması ve bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak su¨rdu¨ru¨lmesi konularının go¨ru¨s¸u¨ldüğü ve takdiri u¨yelere ait olmak u¨zere, tavsiye niteligˆindeki bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu c¸erc¸evede kaynaklarımız dikkate alınarak, birligˆimiz u¨yesi bankalarımıza, finansal hizmetlerin aksamadan su¨rmesi ic¸in tu¨m dagˆıtım kanallarımızdan kesintisiz hizmet sagˆlanması, fon kullandırım taleplerinin banka kaynakları ve digˆer s¸artlar c¸erc¸evesinde hızlı bir s¸ekilde sonuc¸landırılması, vade, kar oranı ve teminatları konusunda esnek bir yaklas¸ım sergilenmesi, ödeme gu¨c¸lu¨gˆu¨ c¸eken mu¨s¸terilerimizden gelecek yeniden yapılandırma, vade uzatımı vb. taleplerinin imkanlar dahilinde dikkate alınarak hızlı bir s¸ekilde yerine getirilmesi, çek ve senetlerin o¨denememesi, geri o¨demelerin zamanında yapılamaması gibi gelecekte olus¸abilecek sorunların degˆerlendirilmesinde mu¨cbir sebep halinin dikkate alınması tavsiye edilmis¸tir. Zor zamanlardaki sorunları as¸manın yolunun birlik ve beraberlikten gec¸tigˆi bilinci ile hareket etmeye c¸alıs¸tıgˆımızı vurgulayarak kamuoyunu saygı ile bilgilendiririz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk