Tkb'den Gürkan'a Bir Ödül Daha

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Tahtalı Hamam Müzesi ile Uygulama Dalında 'Başarı Ödülü' verildi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda ödül alan belediyelere ödülleri verildi. Tahtalı Hamam Müzesi ile Başarı Ödülü'ne layık görülen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın ödülünü Başkan Gürkan adına Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül aldı.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından bu yıl 17'incisi düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması" ödül töreni, Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) kapsamında Antalya Anfaş EXPO Center'da gerçekleştirildi. Ödül törenine, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ödül alan belediyelerin temsilcileri katıldı. Ödül töreninde Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Tahtalı Hamam Müzesi ile Uygulama Dalında 'Başarı Ödülü' verildi. Başkan Gürkan'ın yoğun programı dolayısıyla katılamadığı ödül töreninde Başkan Gürkan'ın ödülünü Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in elinden aldı.

Öte yandan Battalgazi Belediyesi tarafından YAPEX kapsamında Antalya Anfaş EXPO Center'da açılan stant yoğun ilgi gördü. Standı, başta ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyelerin başkanları ile çok sayıda vatandaş ziyaret etti. - MALATYA