TK1920 sefer sayılı uçak ay yıldız çizmek için havalandı

Türk Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş düzenliyor. Korona virüs dolayısıyla uçuş trafiği olmayan bu süreçte TK1920 sefer sayılı uçak, Türkiye üzerinde ay yıldız çizmek için havalandı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını 'TK1920' olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da tanıtım içerikleri paylaştı. Gerçekleştirilen bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebiliyor.

Uçuşu Flightradar24 üzerinden canlı olarak takip eden vatandaşlar twitterdan tamamlanan hilalin fotoğrafını çekerek paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA