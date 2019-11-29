TK Sera AŞ, Growtech'te tanıtıldı

29.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:26

TK Sera AŞ Bitkisel Üretim ve Girdi Müdürü Dr. Sedat Çıtak, "Ürünleri bize söz verildiği şekilde miktarına, şekline, rengine yani belirlediğimiz kriterlere uyup, uymadığına göre satın alıyoruz ve son kullanıcıya ulaştırıyoruz." dedi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TK Sera AŞ, dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı, Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda ilk defa kamuoyuna tanıtıldı.

Fuarda bir konuşma yapan Çıtak, fiyat dalgalanmasının önüne geçmenin yanında amaçlarının sürdürülebilir tarımsal üretiminin önünü açmak ve üretim alanlarını miktarsal olarak artırmak olduğunu söyledi.

Çıtak, Growtech Fuarı'nda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TK Sera AŞ ile ilgili olarak projenin işleyişi ve amaçları hakkında kamuoyuna ilk kez bilgi verdi.

Çıtak, "Sera AŞ olarak sözleşmeli üretim ile verimliliği artırmak istiyoruz. Bu model ile üretimde tohumdan sofraya uzanan tüm süreçlerin üreticimizin ve tüketicimizin lehine planlanması için çalışıyoruz." dedi.

Sözleşme ile çiftçilerin üretim girdi maliyetleri karşılanacak

Sözleşmeli üretim için öncelikle tüketici taleplerini topladıklarını ve üretim miktarını planladıklarını belirten Çıtak, sonrasında sözleşme yapmak isteyen üretici başvurularını değerlendirdiklerini ve sözleşme yapılan çiftçilerin üretim girdi maliyetlerini karşıladıklarını kaydetti.

Önceliklerinin tarım kredi kooperatiflerine üye olan çiftçiler olduğunun altını çizen Çıtak, "Mahsulünü ve malını doğru üreten kişiler ile çalışabiliriz. Ürünlerin üstünde Sera AŞ logosu yer alacak. Böylece tüketiciler satış noktalarında aldıkları ürünün Sera AŞ'ye ait olduğunu bilecekler." açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilir tarımsal üretimin önünü açmak istiyoruz

Söz verilen kriterlere göre yapılacak üretimi sahada da takip ettiklerini ifade eden Çıtak, "Ürünleri bize söz verildiği şekilde miktarına, şekline, rengine yani belirlediğimiz kriterlere uyup, uymadığına göre satın alıyoruz ve son kullanıcıya ulaştırıyoruz. Misyonumuz sağlıklı ürün üretilmesi ve sağlıklı ürün tüketilmesini sağlamak. Ayrıca sürdürülebilir tarımsal üretiminin de önünü açmak ve üretim alanlarını miktarsal olarak artırmak istiyoruz. Burada tüm bu planlamalar doğrultusunda bir diğer amacımız da üreticiyi zarar ettirmemek." diye konuştu.

TK Sera AŞ'nin Growtech'te tanıtılması bizi gururlandırdı

TK Sera A.Ş.'nin kamuoyuna tanıtılmasını değerlendirilen Growtech Fuar Direktörü Engin Er, "Dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) fuarı Growtech olarak, ülke tarımımıza ve ekonomimize önemli katkı sağlayacak TK Sera AŞ ile ilgili tanıtımın ilk kez Growtech'de yapılması bizi çok gururlandırdı.TK Sera AŞ ile aile çiftçilerimiz, büyük üreticilerimiz, sera konstrüksiyon, sulama sistemleri, donanım, ekipman üreticilerimiz, tohumcularımız, gübrecilerimiz, tarım makinaları ve sofrasında bu ürünleri tüketen vatandaşlarımız da dahil herkes kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA