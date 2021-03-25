TJK Başkanı Serdal Adalı'nın listesi belli oldu

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Olağan Genel Kurulu'nda 4'üncü kez başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Olağan Genel Kurulu'nda 4'üncü kez başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli oldu.

İstanbul'da bir otelde yapılan Türkiye Jokey Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Cüneyt Çalıcıoğlu ile yarışan Serdal Adalı, 108 oyun 63'ünü alarak yeniden başkanlığa getirildi. Diğer Başkan adayı Cüneyt Çalıcıoğlu ise, 42 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası Demirören Haber Ajansı'na konuşan Adalı, yeniden başkan seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Genel Kurul, 3 sene daha hizmet etme şansı verdi. Ben sadece Türkiye Jokey Kulübü başkanı değil, tüm atçılık sektörünün başkanıyım. Bu sektörü ne kadar daha ileri götürebiliriz, bundan sonraki 3 senede bunlara çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Adalı'nın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge, Tuban İzzet Aksoy, Şükrü Erdem, Hakan Yücetürk, Gülnur Gülerce, Yedek Üyeler: Can Güven, Yüksel Göktürk, Kerem Alkan, Selman Taşbek, Faruk Tınaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ