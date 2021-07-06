Tizsa Nehri'nin taşıdığı plastik atıklar, Macaristan'da çöp dağları oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tizsa Nehri'nin taşıdığı plastik atıklar, Macaristan'da çöp dağları oluşturdu

Tizsa Nehri'nin taşıdığı plastik atıklar, Macaristan'da çöp dağları oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ukrayna topraklarından akarak Macaristan'a ulaşan Tisza Nehri her yıl tonlarca plastik atığı Macaristan'a ulaştırıyor.

Ukrayna topraklarından akarak Macaristan'a ulaşan Tisza Nehri her yıl tonlarca plastik atığı Macaristan'a ulaştırıyor. Geçtiğimiz yıl nehirden 26 bin metreküp plastik atık toplanırken, ülkedeki çöp dağları dikkat çekiyor.

Macaristan'ın komşuları ile çöp sorunu giderek büyüyor. Tisza Nehri, Macaristan'a akarken Ukrayna, Romanya ve Slovakya'dan da tonlarca ağırlıktaki plastik atıkları da beraberinde getiriyor. Ukrayna topraklarından akarak Macaristan'a ulaşan nehrin, ülkede neden olduğu çöp dağları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl nehirden 26 bin metreküp plastik atık toplandığını ifade eden Macaristanlı yetkililer, komşu ülkelerin üzerine düşeni yapmadığını savunuyor. Nehrin topraklarından geçtiği Ukrayna'da yetkililer ile temasa geçen Macar yetkililer, sorunun çözümü için işbirliği teklifinde bulunsa da taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı. Macaristan, Ukrayna tarafının sorunun çözümü için gerekli kaynağı sağlamamasından şikayetçi.

Macaristan Ulusal Su İdaresi yetkilisi Istvan Lang konuya ilişkin açıklamasında, "Dürüst olmak gerekirse nehrin taşıdığı atıklar arasında Macaristan'da üretilen şişler de var. Bu işteki sorumluluğumuzu alıyoruz ancak, bu uluslararası bir mesele. Ukrayna'nın atık yönetiminde sorun var" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Sertab Erener Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Burak Elmas Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tizsa Nehri'nin taşıdığı plastik atıklar, Macaristan'da çöp dağları oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:08:43. #1.14#

title