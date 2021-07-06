Tizsa Nehri'nin taşıdığı plastik atıklar, Macaristan'da çöp dağları oluşturdu

Ukrayna topraklarından akarak Macaristan'a ulaşan Tisza Nehri her yıl tonlarca plastik atığı Macaristan'a ulaştırıyor.

Ukrayna topraklarından akarak Macaristan'a ulaşan Tisza Nehri her yıl tonlarca plastik atığı Macaristan'a ulaştırıyor. Geçtiğimiz yıl nehirden 26 bin metreküp plastik atık toplanırken, ülkedeki çöp dağları dikkat çekiyor.

Macaristan'ın komşuları ile çöp sorunu giderek büyüyor. Tisza Nehri, Macaristan'a akarken Ukrayna, Romanya ve Slovakya'dan da tonlarca ağırlıktaki plastik atıkları da beraberinde getiriyor. Ukrayna topraklarından akarak Macaristan'a ulaşan nehrin, ülkede neden olduğu çöp dağları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl nehirden 26 bin metreküp plastik atık toplandığını ifade eden Macaristanlı yetkililer, komşu ülkelerin üzerine düşeni yapmadığını savunuyor. Nehrin topraklarından geçtiği Ukrayna'da yetkililer ile temasa geçen Macar yetkililer, sorunun çözümü için işbirliği teklifinde bulunsa da taraflar arasında uzlaşı sağlanamadı. Macaristan, Ukrayna tarafının sorunun çözümü için gerekli kaynağı sağlamamasından şikayetçi.

Macaristan Ulusal Su İdaresi yetkilisi Istvan Lang konuya ilişkin açıklamasında, "Dürüst olmak gerekirse nehrin taşıdığı atıklar arasında Macaristan'da üretilen şişler de var. Bu işteki sorumluluğumuzu alıyoruz ancak, bu uluslararası bir mesele. Ukrayna'nın atık yönetiminde sorun var" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı