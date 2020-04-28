Tiyatroyu eve taşıdılar
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Tiyatroyu eve taşıdılar

Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu olan Medya Sanat Evi (MSE), Korona günlerinde tiyatroyu eve taşıdı.

Tiyatroyu eve taşıdılar
28.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:14

Doğu'nun ilk ve tek oda tiyatrosu olan Medya Sanat Evi (MSE), Korona günlerinde tiyatroyu eve taşıdı. MSE yönetimi, bir çok oyunu YouTube üzerinden gösterime açtı.

Erzurum'un kültür sanat hayatında önemli bir yeri olan Medya Sanat Evi, Korona günlerinde sanal alemdeki yerini aldı. Önlemler kapsamında yaklaşık iki aydır tüm faaliyetlerini durduran MSE yönetimi, öne çıkan oyunlarını YouTube üzerinden izleyiciyle buluşturmaya başladı. Kapalı gişe oynayan bir çok oyun internette de büyük ilgi gördü. Hayatın bir an önce normale dönmesi için sabırsızlandıklarını söyleyen MSE Genel Koordinatörü Yalçın Bahadır, "Evde kaldığımız süre içinde sahneyi ve izleyicilerimizi çok özledik. Takipçilerimizden gelen yoğun istek üzerine oyunlarımızı internet üzerinden evlere taşıdık. Önümüzdeki süreçte de bu uygulamayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Tiyatro severler oyunlarımıza bu adresten ulaşabilirler. https://www.youtube.com/channel/UCygM6CF2TnsrqGXH__17MBQ " dedi.

İŞTE O OYUNLARDAN BAZILARI

Bir Haber Buldum

M. Eşref Genç'in kaleme aldığı oyunun, yönetmenliğini Oğuzhan Vartolioğlu yaptı. Dekor ve tasarımın Yalçın Bahadır'a ait olduğu Bir Haber Buldum'un kostümlerini ise Özkan Tiritoğlu hazırladı.

Dramaturg Kadir Sakar, Reji Asistanlığını ise Kardelen Gizem Çetin'in üstlendiği oyunda ışık kumanda da Uğur Deliktaş, ses kumanda da Tolgahan Şahin yer aldı. Sahnenin tecrübeli isimleri Taner Köse, Kenan Çinici, Atakan Çalcalı, Ayfer Yağız, Turgay Başoğlu ve Kadir Sakar'ın rol alacağı oyunun özeti şöyle: Hikaye 90'ların İstanbul'unda geçiyor. İngiltere'de eğitim almış olan Barış Güneş, büyük bir haber bulup ünlü bir gazeteci olmak ister. Birgün pencereden bakarken mahallede bir kadın görür. İlk defa gördüğü bu yüzü takip etmeye başlar. Ancak kadın bir mafya babasının sevgilisi çıkar ve olaylarda bu yönde gelişir.

Gece Boyunca

Coşkun Irmak'ın kaleme aldığı 'Gece Boyunca' adlı oyunun yönetmenliğini Arif Atalay yaptı. Kenan Çinici ile Yakup Çağlayan rol aldığı oyunun dekoru Yalçın Bağatır, müzikleri ise Artı Zaman gurubuna ait. Oyunun konuşu ise şöyle: Kendi halinde farklı hayalleri ve yaşanmışlıkları olan, bir fabrikanın deposunda bekçilik yapan kişinin o geceki konuğu eli silahlı bir soyguncudur. Aslında iyi bir adam olan soyguncu ile bekçi arasındaki sohbet gece boyunca devam eder. İnişli çıkışlı hikayelerini anlatarak aslında kendi iç savaşlarını verirler. Bu savaş sonunda kazanımları inanılmazdır. Oyunun sonunda her ikisi de istediklerini elde etmektedir. Tüm tiyatro severleri yeni oyuna davet eden Medya Sanat Evi Genel Koordinatörü Yakup Çağlayan, "İzlerken herkesin keyif alacağı bir oyun" dedi.

Galata'da Cinayet

Ahmet Ekdi'nin kaleme aldığı oyunda Atakan Çalçalı, Feyzullah Emin Teber, Ela Alper, Kadir Sakar, Turgay Başoğlu, Ayşe Gül Yazıcı, Selçuk Ağırman ve Burcu Demirel rol alıyor. Teknik sorumluluğunu Yalçın Bahadır üstlendiği oyunun reji asistanı ise Ferhat Orak. Galata'da üçüncü sınıf bir otel odasına yerleşen yazarın kurduğu yeni dostluklar ve işlenen bir cinayette baş zanlı olmasını konu edinen oyun sahnelendiğinde büyük ilgi görmüştü.

Neye Niyet Neye Kısmet

Cumhur Kocaoğlu'nun kaleme aldığı ve yönetmenliğini Kenan Çinici'nin üstlendiği oyunun ışık ve dekorunu Yalçın Bahadır hazırladı. Evli bir işadamının yaptığı çapkınlıktan sonra yaşadıklarını konu alan oyunda Kenan Çinici, Atakan Çalçalı, Yusuf Öztürk, Ayça Çağlar, Şeyma Bayram, Emin Teber, İsmet Nergiz, Turgut Alkan, İpek Bal ve Fatma Koçum rol aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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