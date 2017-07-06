Tiyatronun Yıldızları Karşıyaka'da Yetişiyor

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, tiyatroya gönül veren ve oyunculuk yapmak isteyen vatandaşlar için bu yıl 22. kez Temel Oyunculuk Eğitimi başlatırken, 10-30 yaş grubunda 253 kişi başvurdu.



Karşıyaka Belediyesi, 22 yıldır aralıksız sürdürdüğü Temel Oyunculuk Eğitimi ve Tiyatro Kursu ile bu yıl da yeni oyuncu adaylarına yeteneklerini keşfetme fırsatı sundu. Belediye tiyatrosu bünyesinde başlatılan kurslara bu yıl 253 kişi başvuru yaptı. Yapılan elemeler sonunda, 10-14 ve 15-30 yaş gruplarında, toplam 103 kişinin oyunculuk eğitimi alması kararlaştırıldı. Tiyatroya gönül veren ve oyunculuk yeteneklerini geliştirmek isteyen oyuncu adayları, kurs boyunca ses, ritim, diksiyon, beden dili, sahne üzeri çalışmaları, doğaçlama, mimik, rol, metin çözümleme, karakter yaratma gibi konularda eğitimler alacağı bildirildi. Çalışmaların hafta içi 4 gün devam edeceği ve 5 Eylül'de tamamlanacağı, kurslarda başarılı, yetenekli ve disiplinli olan oyuncu adayları gelecek sezonda Karşıyaka Belediye Tiyatrosunun sahneye koyacağı oyunlarda rol alma fırsatı yakalayabileceği ifade edildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, sanatın her alanını desteklediklerini ifade ederek, "Tiyatroya da ayrı bir önem veriyoruz. Yaz kurslarımıza 22 yılda 2 binden fazla oyuncu adayı katıldı, onlarcası konservatuvarı kazandı, hayallerine doğru adım attı. Tiyatroya gönül verenlerin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR