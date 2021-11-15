Tiyatrolu Günler Devam Ediyor

Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Kültür Sanat etkinliklerine minikler yoğun ilgi gösteriyor.

Arnavutköy Belediyesi Kasım Ayı Kültür Sanat Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Arnavutköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çocuk tiyatroları ile miniklere tiyatro dolu günler yaşatılıyor. Hafta sonu farklı tiyatroların sergilendiği sahnede bu hafta "Kütüphanede Şenlik Var" adlı çocuk tiyatrosu seyirci ile buluştu. Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterimi, saat 13. 00'te başladı.

Şenliğin Olduğu Yer, Kütüphane

Kütüphane içine giren bir cadı çocukların kötü kalpli olması için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Ama iyiliğin her zaman kötülüğü yendiği bu oyunumuzda bir kere daha kanıtlanıyor. Eğlenceli müzik ve danslar ile süslenen oyunumuzda kitap okuma sevgisi aşılanmaktadır.

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