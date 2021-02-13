Tiyatroların açılması için gün sayıyoruz
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Tiyatroların açılması için gün sayıyoruz

13.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 14:01
Tiyatroların açılması için gün sayıyoruz

AVM içerisinde yer alan DasDas Sahne'de tiyatro oyunları için provaya geldiğini belirten oyuncu "Arkadaşlar malum salgın nedeniyle tiyatrolar bir süredir kapalı. Bizler de oyunlarımızın provalarına devam ediyoruz.

AVM içerisinde yer alan DasDas Sahne'de tiyatro oyunları için provaya geldiğini belirten oyuncu "Arkadaşlar malum salgın nedeniyle tiyatrolar bir süredir kapalı. Bizler de oyunlarımızın provalarına devam ediyoruz. Sahneleri, izleyicilerimizi özledik ama şu anlık beklemedeyiz. Bizler de tiyatroların açılması için gün sayıyoruz" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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