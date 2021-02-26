Tiyatrolar ne zaman açılacak? Tiyatrolar açıldı mı? Tiyatrolar 1 Mart'ta açılacak mı?

Pandemi nedeniyle kısıtlamalar kapsamına alına Tiyatrolar ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, Tiyatrolar açıldı mı? Tiyatrolar 1 Mart'ta açılacak mı? Tiyatrolar ne zaman açılacak? İşte, son gelişmeler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Kısıtlamaların ne zaman kalkacağı yönünde gelen soruya da yanıt veren Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, Tiyatrolar ne zaman açılacak? Tiyatrolar açıldı mı? Tiyatrolar 1 Mart'ta açılacak mı?

TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Erdoğan konu ile ilgili yöneltilen soru ile ilgili olarak, "Bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu'nun çalışmaları Kabine'nin önüne gelecek. Bunun çalışmasını yapacağız. Ne denli istatistiki eğriler nereler varıyor. Sağlık Bakanımız bize sunum yapacak. Ne tedbirler alabiliriz? Tiyatrolar ile ilgili neler yapmamız gerekir, otellere varıncaya kadar bunların kararlarını Pazartesi günü Kabine'de alacağız." dedi.