Tiyatrolar açıldı mı? Tiyatrolar ne zaman açılacak? Mart ayında tiyatrolar açılıyor mu?
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Tiyatrolar açıldı mı? Tiyatrolar ne zaman açılacak? Mart ayında tiyatrolar açılıyor mu?

23.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:49
Tiyatrolar açıldı mı? Tiyatrolar ne zaman açılacak? Mart ayında tiyatrolar açılıyor mu?

Pandemi nedeniyle kısıtlama tedbirleri kapsamına alınan tiyatrolar hakkında araştırmalar yapılıyor. Tiyatrolar hakkında Mart ayında tiyatrolar açılıyor mu, tiyatrolar ne zaman açılacak ve tiyatrolar açıldı mı gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Tiyatrolar hakkında alınan kısıtlama kararı ile uzun süredir tiyatrolar yasak vardı. Tiyatrolar ne zaman açılacak konusuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Son yapılan Bakanlar Kurulu sonrası gözler 1 Mart tarihine çevrildi. Peki, büyük bir merakla beklenen tiyatrolar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

TİYATROLAR AÇILDI MI?

17 Şubat akşamı yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla şu ifadeleri kullandı.

Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane sahibi ve çalışan esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

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