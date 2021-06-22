Tiyatrolar açıldı mı? Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı ardından peş peşe sorular gündeme geldi. Kısıtlamaların kalkacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Sanat sever vatandaşlar ise sinemalar ve tiyatrolar için arayışa geçti. Peki, Sinemalar ve Tiyatrolar açıldı mı? Sinema ve tiyatro sahneleri ne zaman açılacak? Tiyatrolar açıldı mı? Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı ardından peş peşe sorular gündeme geldi. Kısıtlamaların kalkacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Sanat sever vatandaşlar ise sinemalar ve tiyatrolar için arayışa geçti. Peki, Sinemalar ve Tiyatrolar açıldı mı? Sinema ve tiyatro sahneleri ne zaman açılacak? Tiyatrolar açıldı mı? Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde…

TİYATRO VE SİNEMALAR AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-¬21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL