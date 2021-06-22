Tiyatrolar açıldı mı? Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tiyatrolar açıldı mı? Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Tiyatrolar açıldı mı? Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugün yapılan Kabine Toplantısı ardından peş peşe sorular gündeme geldi. Kısıtlamaların kalkacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Sanat sever vatandaşlar ise sinemalar ve tiyatrolar için arayışa geçti. Peki, Sinemalar ve Tiyatrolar açıldı mı? Sinema ve tiyatro sahneleri ne zaman açılacak? Tiyatrolar açıldı mı? Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı ardından peş peşe sorular gündeme geldi. Kısıtlamaların kalkacağı tarih Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Sanat sever vatandaşlar ise sinemalar ve tiyatrolar için arayışa geçti. Peki, Sinemalar ve Tiyatrolar açıldı mı? Sinema ve tiyatro sahneleri ne zaman açılacak? Tiyatrolar açıldı mı? Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde…

TİYATRO VE SİNEMALAR AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-¬21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Deniz Poyraz Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Defne Samyeli Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tiyatrolar açıldı mı? Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 00:16:26. #1.16#

title