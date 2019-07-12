Tiyatrohane 7 yaşında

İzmir'in önde gelen sanatçıları ve oyuncularının eşlik ettiği partide Tiyatrohane'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllüler tarafından kurulan "Patihane" isimli sokak hayvanları grubu için bağış toplandı. Gecenin sonunda gerçekleştirilen çekiliş ile kupa, çanta ve rozetten oluşan Tiyatrohane ürünleri şanslı sahipleriyle buluştu.

Müzik ve eğlencenin bol olduğu gecede Tiyatrohane Halka İlişkiler Sorumlusu Melike Çerçioğlu Bilgiç, "Tiyatrohane ailesi olarak yeni yaşımızı kutlarken bizi en çok mutlu eden yıllar içerisinde edindiğimiz harika dostlarımızın geceye olan ilgisiydi. Organizasyona katılan yüzü aşkın Tiyatrohaneliye teşekkür ederiz. Her sene, tiyatro sanatına yeni bir bakış açısıyla çoğalarak, omuz omuza yükseliyor, yepyeni oyunlar ve atölyeler yapıyoruz. Bizimle kurulduğumuzdan beri ele ele yürüyen yol arkadaşlarımız ve desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz diğer tiyatrolar ile 7. yılımızda da İzmir'de fark yaratacak projeler için hazırlıklara başladık" dedi. Bilgiç, Alsancak'ta faaliyet gösteren Tiyatrohane Sanat Okulu'nda yüzlerce atölye katılımcısı ve binlerce seyirci ile buluşturdukları oyunlarla, İzmir'in sanat hayatına değer katmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Bültenler