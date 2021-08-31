Son dakika! Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti.

Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti. 70 yaşındaki tiyatrocunun acı haberi sanat dünyasını ve ailesini yasa boğdu. Yakınları da sosyal medyadan taziye dileklerini paylaştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı