Tiyatro yeni eserler kazandı

04.10.2019 11:26

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı.



Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Mitos Boyut Tiyatro Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda dereceye girenler açıklandı. Nazım Hikmet Kültürevi'nde sanatseverlerin ilgi gösterdiği tören, Adem Mülazim ve Burçak Çöllü'nün mini konseri ile başladı. Seçici kurul üyeleri ve son değerlendirmeye kalan 10 eserin yazarlarına teşekkür belgesi verildi. Ödül gecesinde ilk üç dereceye girenlerin açıklandığı an, heyecan doruktaydı. Sahne Eseri Yazma Yarışması'nda birincilik ödülü, "Derin Mutsuzluklar Anatomisi isimli eseriyle Cihan Çakan'a, ikincilik ödülü, "Aynalı Kambur" isimli eseriyle Mert Sezgin'e, üçüncülük ödülü de "Kutu Kutu Pense" isimli eserin sahibi Nihal Cingöz Öztürk'e verildi.



Yarışmada Nilüfer Belediyesi Özel Ödülü'ne de bu kategoride başvuran 8 oyun arasından Ülkü Oktay'ın yazdığı "Taş" isimli eser layık görüldü.



Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yılmaz eserleri dereceye giren yazarları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına tek tek tebrik etti. Yıldız, "Bu yarışmaya katılarak sanat dünyasına yeni eserler kazandırdınız. Ayrıca yerli tiyatro oyunu repertuvarının zenginleşmesine de katkıda bulundunuz. Nilüfer Belediyesi adına hepinizi kutluyorum" dedi.



Zafer Yıldız, ödül alan oyunların, Mitos Boyut Yayınları tarafından kitap olarak yayımlanacağını ve dereceye giren oyunların, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından da 3 yıl içinde sahnelenebileceğini de sözlerine ekledi.



Nilüfer Belediyesi, tiyatro sezonunun başladığı bugünlerde çok özel bir sergiyi de açtı. Bursa'da tiyatronun kuruluşunun 140. yılında düzenlenen "Bursa'da Tiyatro 140 Yaşında - Hoş Bir Sada, Ahmet Vefik Paşa" Sergisi", Bursa'nın, 1957 yılına kadar olan tiyatro serüvenini gözler önüne seriyor. Sergi, bundan tam 140 yıl önce dönemin Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa ile başlayan tiyatro serüvenini anlatıyor. Sergi 3 Kasıma kadar izlenime açık kalacak. - BURSA

Kaynak: İHA