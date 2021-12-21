Trabzon Devlet Tiyatroları Üniversitemizde

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Devlet Tiyatroları ÜniversitemizdeÜniversitemiz Tiyatro Kulübü'nün daveti üzerine Trabzon Devlet Tiyatroları, 26. 12. 2021 tarihinde saat 20. 00'de Gümüşhane Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde " Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor " adlı oyunu sahneleyecektir. Siz değerli tiyatroseverleri oyunumuza bekliyoruz.

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