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Trabzon Devlet Tiyatroları Üniversitemizde

Trabzon Devlet Tiyatroları Üniversitemizde
Habermetre - Haberler | Toplum

Trabzon Devlet Tiyatroları ÜniversitemizdeÜniversitemiz Tiyatro Kulübü'nün daveti üzerine Trabzon Devlet Tiyatroları, 26. 12. 2021 tarihinde saat 20. 00'de Gümüşhane Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde " Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor " adlı oyunu sahneleyecektir.

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Devlet Tiyatroları ÜniversitemizdeÜniversitemiz Tiyatro Kulübü'nün daveti üzerine Trabzon Devlet Tiyatroları, 26. 12. 2021 tarihinde saat 20. 00'de Gümüşhane Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde " Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor " adlı oyunu sahneleyecektir. Siz değerli tiyatroseverleri oyunumuza bekliyoruz.

Trabzon Devlet Tiyatroları Üniversitemizde

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