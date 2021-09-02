Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı
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Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel'in cenazesi toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel'in cenazesi toprağa verildi.

Çetinel için Kocatepe Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Çetinel'in ailesi, yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve sanatçı Tamer Karadağlı katıldı.

Nusret Çetinel'in cenazesi, törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Çetinel kimdir?

Ankara'da 1952'de dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatrolarında ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara'da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro ve sinema sanatçısı Nusret Çetinel son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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