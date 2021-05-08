Tiyatro ve orkestra sanatçıları da dar gelirliler için seferber oldu
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Tiyatro ve orkestra sanatçıları da dar gelirliler için seferber oldu

Tiyatro ve orkestra sanatçıları da dar gelirliler için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara koli dağıtımı için tüm personeli ile seferber oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara koli dağıtımı için tüm personeli ile seferber oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesinde görevli tüm personel, tiyatro ve orkestra sanatçıları da dezavantajlı mahallelere giderek vatandaşlara gıda kolisi dağıttı.

Dar gelirli vatandaşların özellikle pandemi döneminde bir nebze de olsa mutfak masraflarının rahatlaması adına yemek ve koli dağıtımları gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de dağıttığı kolilerle vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi personeli ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren tiyatro ve orkestra sanatçıları, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara koli dağıtımı gerçekleştirdi. Daha önce üreticiden alınan sebzelerin dağıtımında bir araya gelerek hızlı bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması için çalışan ekip, bu kez de koli dağıtımı için bir araya geldi. Ramazan Bayramı öncesi yapılan dağıtımlar, pandemi ve tam kapanma nedeniyle işini kaybeden ya da çalışamayan vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatmış oldu. - MERSİN

Tiyatro ve orkestra sanatçıları da dar gelirliler için seferber oldu
Tiyatro ve orkestra sanatçıları da dar gelirliler için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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