Tiyatro Topluluğunun "Öğrenci İşleri" İsimli Oyunu Beğeni Topladı - Haberler
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Tiyatro Topluluğunun "Öğrenci İşleri" İsimli Oyunu Beğeni Topladı

Tiyatro Topluluğunun
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Süleyman Demirel Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Öğrenci İşleri" isimli tiyatro oyunu izleyicisinden tam not aldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Öğrenci İşleri" isimli tiyatro oyunu izleyicisinden tam not aldı. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde tiyatroseverlerin karşısına dokuz skeçten oluşan iki perdelik gösteri ile çıkan SDÜ'nün genç yetenekleri, performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Üç gün boyunca seyircisiyle buluşan oyunda, farklı farklı insanların hayat hikayeleri sahneye yansıtıldı.

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