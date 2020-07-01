Tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri yeniden açıldı Tekirdağ'da tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri bugünden itibaren faaliyetlerine yeniden başladı.

Tekirdağ'da tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri bugünden itibaren faaliyetlerine yeniden başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici kapatılan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren Atıcı Spor Kompleksi ve Oyun Merkezi'nin sorumlusu Engin Zorağa, gazetecilere yaptığı açıklamada, salonlarının yeniden hizmete girmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Zorağa şöyle konuştu:

"Dün salonumuzun dezenfekte işlemlerini yaptık. Gelen müşterilerimizin de girişte dezenfekte edip sağlıklı şekilde oyun oynamalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca müşterilerimizin maske kullanımı konusunda da uyarılarda bulunuyoruz. Yeniden hizmete girdiğimiz için çok mutluyuz."

Kaynak: AA