Tiyatro Şenliği Konferans ile Sona Erdi

Efeler Belediyesi'nin ilkini gerçekleştirdiği, 'Çocuk Tiyatrosu Şenliği'nin son gününde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Ferah Celil konuk oldu.

Efeler Belediyesi tarafından 21- 26 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen 'Çocuk Tiyatrosu Şenliği sona erdi. Efeler Belediye Tiyatrosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu ve Toprak Sahne Tiyatrosu bir hafta boyunca, Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Kültür Merkezi ve Umurlu Şehit Mahir Yıldırım Konferans Salonu'nda çocuklarla buluştu. Büyük ilgi gören şenliğin kapanış konferansı yapıldı.

Konferansta, Azerbaycan Bakü Avrasya Üniversitesi ve Bakü Slavyan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferah Celil, "Türk Dünyası Çocuk Tiyatrosu Çalışmalarında Masal Mitoloji ve Sokak Oyunlarının Etkisi" konularında bilgiler verdi. Yoğun katılımın olduğu konferans katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. Daha sonra Ferah Celil'e Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Belgin Alpdoğan tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - AYDIN