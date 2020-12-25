Tiyatro seçmeleri yapıldı
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Tiyatro seçmeleri yapıldı

25.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:49
Tiyatro seçmeleri yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2021 sezonu için yapılacak oyuncu seçmeleri Metristepe Kültür Merkezi'nde pandemi kurallarına uygun olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilerek yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2021 sezonu için yapılacak oyuncu seçmeleri Metristepe Kültür Merkezi'nde pandemi kurallarına uygun olarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilerek yapıldı.

17-35 yaş aralığında sanata ilgi duyan gençlerin başvuru yaptığı tiyatro seçmelerine katılan adaylar sınav salonuna tek tek alınarak performanslarını sergilediler. Yapılan sahne sınavını başarı ile tamamlayan adaylar Bozüyük Belediye Tiyatrosu öğrencisi olmaya ve 2 yıl boyunca ücretsiz tiyatro eğitimi almaya hak kazandı. Eğitmenleri Kıvanç Pehlivanoğlu, İlknur Nazlı ve Özgür Yamacı gibi deneyimli eğitmen kadrosu eşliğinde verilecek eğitim sürecinde, sahne ve oyunculuk, geleneksel türk tiyatrosu, çocuk tiyatrosu, ses ve konuşma, şan, dans, doğaçlama gibi uygulama derslerinin yanı sıra, yönetmenlik, dünya tiyatro tarihi, türk tiyatro tarihi, oyun yazarlığı ve dramaturji gibi kuramsal dersler verilecek.

Ayrıca eğitim süreci boyunca, çeşitli branşlarda atölye çalışmaları ve workshoplar ile eğitimler desteklenecek. - BİLECİK

Tiyatro seçmeleri yapıldı
Tiyatro seçmeleri yapıldı
Tiyatro seçmeleri yapıldı
Tiyatro seçmeleri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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