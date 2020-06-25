Tiyatro sanatçısı Tanrıver hayatını kaybetti
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Tiyatro sanatçısı Tanrıver hayatını kaybetti

Türkiye'de pek çok ilde tiyatro kuran ve çok sayıda oyuncu yetiştiren usta tiyatro sanatçısı Ayhan Tanrıver, 85 yaşında çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

Tiyatro sanatçısı Tanrıver hayatını kaybetti
25.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:53

Türkiye'de pek çok ilde tiyatro kuran ve çok sayıda oyuncu yetiştiren usta tiyatro sanatçısı Ayhan Tanrıver, 85 yaşında çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Tanrıver'in 2 ay önce sinema ve tiyatro sanatçısı eşi Suna Tanrıver'i kaybettiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'de yaşayan usta tiyatro sanatçısı eğitmen, yönetmen Ayhan Tanrıver (85), çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Sinema ve tiyatro sanatçısı Suna Tanrıver ile evli olan Ayhan Tanrıver'in cenazesi öğle namazında Değirmendere Merkez camisinden alınarak Köseköy İstasyon Mezarlığında toprağa verildi. Türkiye'nin birçok ilinde şehir tiyatroları kuran, oyunculuk ve yönetmenlik yapan Tanrıver'in 2 ay önce sinema ve tiyatro sanatçısı eşi Suna Tanrıver'i kaybettiği öğrenildi. Tanrıver'in oğlu olan Eylem Tanrıver ise halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sanatçısı olarak görev yapıyor.

Ayhan Tanrıver kimdir

7 Mart 1935 İstanbul'da doğan Tanrıver, halkevlerinde aldığı tiyatro eğitimi sonrasında ilk büyük oyunculuk deneyimini 1953'te Eyüp Kültür Derneği'nde oynan Paydos adlı oyun ile yaşadı. 1954'te Gölcük Fabrikalar Tiyatrosu'nun kuruluşunda bulunan Tanrıver, 1963 yılına kadar tiyatronun yöneticiliğini yaptı. 1964 yılında Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tiyatrosu'nu kurmak üzere özel tayinle Ankara'ya tayin olarak 1964-1971 yılları arasında bu tiyatroda yöneticilik yaptı. 1967 yılında Ankara Deniz Kuvvetleri Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu Gogol'un 'Müfettiş' adlı oyunu ile 'ODTÜ Tiyatro Şenliği'nde Türkiye üçüncülüğü ödülünü aldı. Türkiye'de televizyonun ilk yerleştiği yıllarda, birçok televizyon oyununda oyunculuk ve seslendirme çalışmalarında bulunan Tanrıver, Mersin ve İzmir'de tiyartolar kurdu. Son olarak Değirmendere ve Gölcük KOMEK şubelerinde diksiyon ve drama kurslarında eğitmenlik görevi sürdürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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