Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp hayatını kaybetti
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Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin şu mesajı paylaştı;

"Ankara DT emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum"

Kaynak: Hürriyet

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